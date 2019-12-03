Новогоднее настроение не покинет больше вас: В Челябинске в афише оперного театра есть праздничные постановки

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-03T16:14:22+03:00

Балет Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик" более века дарит новогоднее настроение людям по всеми миру. Фото: пресс-служба Академического театра оперы и балета им. Глинки.

Больших и маленьких ждет мюзикл для детей «Русалочка», легендарный «Щелкунчик» и рождественский Штраус

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Настраиваемся на грядущие праздник и отдых! И обязательно идем в театр. Например, в театр оперы и балета им. Глинки, зрителей ждут замечательные спектакли.

«Русалочка». Возвращение музыкальной сказки ждали два года. И вот зритель опять встретится с болтливыми рыбками, мудрыми крабами, степенной черепахой, бравыми морскими коньками и другими удивительными обитателями подводного царства.

Легендарный балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» более века дарит зрителям по всему миру новогоднее настроение и веру в чудо. Адажио, вальс цветов, танец Феи Драже, марш — эти мелодии создают атмосферу настоящего волшебства и знакомы практически всем.

В челябинском театре «Щелкунчика» поставил художественный руководитель балета, народный артист России Юрий Клевцов. Все происходящее на сцене завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, а танцующие снежинки парят в воздухе.

Оригинальности спектаклю добавляет и хор, исполняющий рождественские песни на стихи известного челябинского поэта Константина Рубинского.

Рождественский Штраус-концерт. Новогоднее выступление Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музикферайна — самое известное событие в мире классическое музыки, которое проходит в столице Австрии с 1939 года. Своя традиция есть и в театре оперы и балета имени М. И. Глинки. Первый Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» был исполнен на челябинской сцене три года назад и имел оглушительный успех у публики.

Когда идти в театр?

«Русалочка», музыкальная сказка: с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января, 11.00 и 14.00.

«Щелкунчик», балет: с 24 по 30 декабря, со 2 по 5 января, 19.00.

Рождественский Штраус-концерт: 6, 7 января. 19.00.

Телефон касс театра (351) 263-87-63, 263-99-82

ИСТОЧНИК KP.RU