В Челябинской области появится новый мост за 133,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-03T16:33:56+03:00

Подрядчик ФКУ Упрдор «Южный Урал» обещает завершить работы в 2021 году

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На сайте госзакупок подведены итоги торгов на работы по капитальному ремонту моста через реку Сильга. Объявлен победитель тендера ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Единственный, кто подал заявку на участие в торгах, оказался ПСК-Камамост. Ремонт будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Стоимость контракта — 133 млн 675 тыс. 400 руб, стало известно сайту «Курс дела».

Согласно опубликованной документации, основные работы пройдут в 2021 году. Основная часть средств будет получена в конце работы на объекте. Мост должен быть сдан 30 октября 2021 года. Это крайний срок.

Недавно Камамост закончил ремонт моста через реку Миасс и путепровода около поселка Саргазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU