В Челябинской области появится новый мост за 133,6 млн рублей
На сайте госзакупок подведены итоги торгов на работы по капитальному ремонту моста через реку Сильга. Объявлен победитель тендера ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Единственный, кто подал заявку на участие в торгах, оказался ПСК-Камамост. Ремонт будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Стоимость контракта — 133 млн 675 тыс. 400 руб, стало известно сайту «Курс дела».
Согласно опубликованной документации, основные работы пройдут в 2021 году. Основная часть средств будет получена в конце работы на объекте. Мост должен быть сдан 30 октября 2021 года. Это крайний срок.
Недавно Камамост закончил ремонт моста через реку Миасс и путепровода около поселка Саргазы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного факта?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU