В детские сады Челябинской области поставляли просроченное мясо

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-03T17:15:27+03:00

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Управление Россельхознадзора области на три месяца отстранило от работы сотрудника мясоперерабатывающего предприятия. Он менял наименование продукции и продлевал срок годности на полгода. А затем отправлял просроченное мясо в детские сады Верхнего Уфалея.

Сотрудники надзорного ведомства зарегистрировали два таких случая.

— Действия работника предприятия ИП Спиридонов вели к нарушениям закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Его деятельность приостановили. А предприятию выписали предостережение о недопустимости выявленных нарушений, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU