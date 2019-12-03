В детские сады Челябинской области поставляли просроченное мясо
Управление Россельхознадзора области на три месяца отстранило от работы сотрудника мясоперерабатывающего предприятия. Он менял наименование продукции и продлевал срок годности на полгода. А затем отправлял просроченное мясо в детские сады Верхнего Уфалея.
Сотрудники надзорного ведомства зарегистрировали два таких случая.
— Действия работника предприятия ИП Спиридонов вели к нарушениям закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Его деятельность приостановили. А предприятию выписали предостережение о недопустимости выявленных нарушений, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU