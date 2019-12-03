В ЮУрГАУ открыли мемориальную доску академику Василия Бледных

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-03T17:47:34+03:00

Он был ректором Челябинского государственного агроинженерного университета в 1986 —2008 годах

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Мемориальная доска в честь ректора Челябинского государственного агроинженерного университета в 1986 —2008 годах, доктора технических наук, профессора Василия Васильевича Бледных появилась вЮжно-Уральском государственном аграрном университете.

Высоко оценил значение этого события заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков:

— Василий Бледных был настоящим сыном России. Он отдал всю свою жизнь труду, результаты которого мы видим до сих пор. Губернатор и Правительство Челябинской области с удовольствием поддержали инициативу создания мемориальной доски. Пусть память о нем живет, пусть вдохновляет пройти путь деятеля науки сегодняшних студентов.

На открытии мемориала также выступили врио ректора ЮУрГАУ Светлана Черепухина и сын Василия Васильевича — Михаил Васильевич.Снять покрывало с мемориальной доски доверили внуку академика Ивану.

Василий Бледных прошел путь от инженера на производстве, старшего научного сотрудника до ректора вуза. Под его руководством в 1990 году в ЧИМЭСХ в числе первых получил статус университета. Количество докторов наук в вузе выросло в пять раз, учебно-производственные площади увеличились почти в три раза.

Василий Бледных выступил в качестве научного руководителя крупных государственных проектов, связанных с привлечением возможностей оборонного комплекса России к созданию конкурентоспособных сельскохозяйственных машин, оборудования и производств. Велика его роль в организации предприятий «Техартком», «ВарнаАгромаш».

С 2013 года Василий Васильевич — академик Российской академии наук. За вклад в развитие сельского хозяйства В.В. Бледных награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, десятью медалями. Василий Васильевич Бледных до последних дней своей жизни был в строю, выполнял обязанности главного научного сотрудника и председателя диссертационного совета ЮУрГАУ.

ИСТОЧНИК KP.RU