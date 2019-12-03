Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-03T18:33:26+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начал обслуживание корпоративных клиентов через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария.

Транзит 2.0 — это экосистема, в которую входят, с одной стороны, корпорации, крупные холдинги, а с другой — их расчетные банки. Данная технология позволит сократить корпоративным клиентам существенные расходы на обслуживании системы «банк-клиент» и предоставит дополнительный канал автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками.

Технология Транзит 2.0 особенно привлекательна для корпораций и холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU