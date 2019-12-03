2019-12-03T20:52:06+03:00
Общество

«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов

По мнению горожан, такие меры не дадут результата [Первая реакция]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В Челябинске часть таксистов тоже перестала работать в самое «горячее» время.В Челябинске часть таксистов тоже перестала работать в самое «горячее» время.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По стране прокатились протестные акции таксистов. Водители объявили бойкот агрегаторам и не выезжают на адреса в часы пик.

На сайте «КП-Челябинск» сегодня, 3 декабря, вышла публикация о том, как проходят забастовки в Челябинске. Читатели оставили много откликов к материалу. Вот, что они пишут.

Дмитрий

— 250 руб. за час им мало? Пусть на заводы идут работать. Там и 100 руб. за час мало должностей.

Олег Чернявский

— Пусть идут работать на завод и попробуют там качать права.

Аноним

— Я вообще работаю в интернет-аптеке за 89 руб. в час. Таксисты жируют в сравнении с моими доходами. Наслушаюсь тоже клиентов разных: и оскорбят, и унизят, и скандал закатят, и заказ не выкупят. Все, как у таксистов, только оплата в разы меньше.

Евген Бекленищев

— Пусть еще с 7:00 до 10:00 бастуют. А пусть лучше вообще уйдут.

Иван Корнеев

— Ну, не получится у них бастовать, ну, не получится! Это сто процентов! Они останутся не без клиентов, а без денег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске
В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП и сбила школьницу
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей
В ЮУрГАУ открыли мемориальную доску академику Василию Бледных
В детские сады Челябинской области поставляли просроченное мясо
В Челябинской области появится новый мост за 133,6 млн рублей
Новогоднее настроение не покинет больше вас: В Челябинске в афише оперного театра есть праздничные постановки
Шесть человек пострадали в маршрутке, врезавшейся в дерево в Челябинске
Челябинская область признана одной из лучших по сувенирам для туристов в России
Стало известно, когда в Челябинске появится главная новогодняя елка
Названы три претендента на пост главного архитектора Челябинска
Строители конгресс-холла на воде в Челябинске опровергли новость о саркофаге
В Челябинской области на трассе М-5 сгорела фура
В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации
В Челябинской области может начаться выпуск лекарств для онкобольных
Вратарь Станислав Галимов впервые сыграет за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»
К концу недели на Южном Урале установится температура выше нормы
В Челябинской области под откос мог уйти железнодорожный состав
«Не дарите крыс на Новый год»: известный ветеринар призвал защитить символ 2020 года
Челябинка в 33 года стала чемпионкой мира по бодифитнесу
В Челябинской области погиб рабочий, упав с мачты сотовой связи
Журналисты узнали ТОП-5 самых доходных туристических объектов Южного Урала
Администрация Челябинска и ЮУрГУ подписали меморандум о создании «Умного города»
В Челябинске посадили замдиректора дома престарелых за взятку деньгами, холодильником и лодкой