«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-03T20:52:06+03:00

В Челябинске часть таксистов тоже перестала работать в самое «горячее» время. Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению горожан, такие меры не дадут результата [Первая реакция]

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По стране прокатились протестные акции таксистов. Водители объявили бойкот агрегаторам и не выезжают на адреса в часы пик.

На сайте «КП-Челябинск» сегодня, 3 декабря, вышла публикация о том, как проходят забастовки в Челябинске. Читатели оставили много откликов к материалу. Вот, что они пишут.

Дмитрий

— 250 руб. за час им мало? Пусть на заводы идут работать. Там и 100 руб. за час мало должностей.

Олег Чернявский

— Пусть идут работать на завод и попробуют там качать права.

Аноним

— Я вообще работаю в интернет-аптеке за 89 руб. в час. Таксисты жируют в сравнении с моими доходами. Наслушаюсь тоже клиентов разных: и оскорбят, и унизят, и скандал закатят, и заказ не выкупят. Все, как у таксистов, только оплата в разы меньше.

Евген Бекленищев

— Пусть еще с 7:00 до 10:00 бастуют. А пусть лучше вообще уйдут.

Иван Корнеев

— Ну, не получится у них бастовать, ну, не получится! Это сто процентов! Они останутся не без клиентов, а без денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU