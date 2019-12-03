«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов
По стране прокатились протестные акции таксистов. Водители объявили бойкот агрегаторам и не выезжают на адреса в часы пик.
На сайте «КП-Челябинск» сегодня, 3 декабря, вышла публикация о том, как проходят забастовки в Челябинске. Читатели оставили много откликов к материалу. Вот, что они пишут.
Дмитрий
— 250 руб. за час им мало? Пусть на заводы идут работать. Там и 100 руб. за час мало должностей.
Олег Чернявский
— Пусть идут работать на завод и попробуют там качать права.
Аноним
— Я вообще работаю в интернет-аптеке за 89 руб. в час. Таксисты жируют в сравнении с моими доходами. Наслушаюсь тоже клиентов разных: и оскорбят, и унизят, и скандал закатят, и заказ не выкупят. Все, как у таксистов, только оплата в разы меньше.
Евген Бекленищев
— Пусть еще с 7:00 до 10:00 бастуют. А пусть лучше вообще уйдут.
Иван Корнеев
— Ну, не получится у них бастовать, ну, не получится! Это сто процентов! Они останутся не без клиентов, а без денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU