Жительница Челябинской области рассказала Андрею Малахову шокирующие подробности жизни с матерью-тираном

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-04T07:15:48+03:00

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20-летняя Дарина Азизова из Усть-Катава, которую вместе с братом и сестрой держала в домашней тюрьме мать, стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Вместе со съемочной группой они приехали в сгоревший дом, где девушка рассказала об условиях, в которых они жили.

— В этой ванне мы мылись, но очень редко, — рассказала Дарина Азизова. — Точно не чаще одного раза в два месяца. Мама каждые три дня себе голову мыла, прически себе делала. Сама мылась шампунями, а нам хозяйственным мылом голову мыла.

Съемочная группа была шокирована тем, что детей не выпускали в туалет на улицу. В доме были только писсуар и горшок. В доме хранились многочисленные запасы еды и бытовой химии. Мать-тиран все внимательно подсчитывала.

Дети спасли все вместе, мать ложилась с краю, чтобы они не ушли. Когда сын Давид просил отдельное место, мать кричала, что он хочет остановиться.

— Мы смотрели мультики, — продолжает Дарина. — Ей не нравился мультик про Рапунцель, потому, что она в конце сбежала. Мама все время говорила: «Что этой Рапунцель не нравилось?»

В последнее время она стала особенно жестокой. Однажды она нанесла дочери три кровавые пробоны.

— Вся прихожая была в крови, и я уже понимала, что это все, это ненормально, я не могу так больше. Она уже младшим моим кричала, что она будет их избивать так же до крови, как избивала меня. Мне казалось, что я, наверное, виновата. Может быть, это как-то по-другому можно сделать, чтобы… Может быть, ее можно было вылечить. Потому что она моя мама, — начала плакать девушка. — Она старалась нас многому научить.

Возвращаться в сгоревший дом дети не хотят. Девушка призналась, что хочет уехать в другой город. Ранее мы писали, что в Дарина может оформить опеку над братом и сестрой, но проблема в том, что ее саму трудно назвать социально адаптированной.

Мать 11 лет не выпускала нас из дома! Андрей Малахов. Прямой эфир от 03.12.19.Мать 11 лет не выпускала нас из дома!. Прямой эфир с Андреем Малаховым от 03.12.19. Подпишись на канал: https://www.youtube.com/c/Priamoiefir?sub_confirmation=1 20-летняя Дарина Азизова из Челябинской области впервые приехала в Москву, чтобы рассказать как она с младшим братом и сестрой 11 лет не выходили из дома. Их мать, популярная в городе модельер, улыбчивая и общительная на людях, дома превращалась в тирана и монстра. Женщина обманывала городские власти и соседей и 11 лет не пускала никого на порог. Как жили все эти годы дети, и почему их никто не искал? Все подробности в Прямом эфире . "Андрей Малахов. Прямой эфир" настоящая хроника нашей жизни. Это программа о каждом из нас: о том, что нас волнует и чем живет страна. Ежедневно по будням в студии "Прямого эфира" самые громкие журналистские расследования, актуальные события, сенсации из мира звезд и люди, которым нужна наша помощь. Только в "Прямом эфире" можно из уст непосредственных участников и очевидцев узнать о проблемах, которые волнуют каждого. Для Андрея Малахова не существует неразрешимых вопросов. Во время "Прямого эфира" раскрываются запутанные загадки прошлого, выявляются правые и виноватые в самых сложных конфликтах, а люди, потерявшие надежду, обретают ее вновь! Берегите себя и своих близких! Ведущий: Андрей Малахов Чтобы принять участие в программе, задать вопрос и высказать свое мнение, звоните по телефону +7 (499) 653-65-55 или пишите на info@amefir.tv Архив выпусков программы 2011: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsQDCWG9PUlVOucj_Ruh_eN 2012: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvtERl6KlWO1UY9YSAapODNm 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvucZ0sN-9G9Ia2AZ8RtCrnJ 2014: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvcqW9jRxnyv5_xzdvM63Qp 2015: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsLoVfmBcLEjwKtXe3538H6 2016: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvIBUzjP2hg8yXvKqNFeYwP 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuhRwVILCgkzEUWhjJzfBhN 2018: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuHL5V-rMAylKOJmv3N0rYC 2019: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvt86oaHaoi5420QRCcaT1oh Лучшие моменты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsXUCQn9qAPo9dXlzaDh3dV

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