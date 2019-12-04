Таксиста, избившего до смерти журналиста из Магнитогорска, оставили под стражей до конца новогодних каникул
Челябинский областной суд оставил без изменения решение Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска о заключении под стражу таксиста Сергея Данилова, который во время дорожного конфликта ударил журналиста газеты «Магнитогорской металл» Михаила Скуридина.
— Защитник просил его отменить, избрать иную меру пресечения не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или залог, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Сергею Данилову предъявлено обвинение в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. После конфликта он скрылся. Таксиста искали всем городом. Мужчина проведет под стражей до 8 января 2020 года.
Напомним, как рассказали очевидцы, кжурналиствступился за пешеходов, переходивших дорогу на Т-образном перекрестке возле торгового центра. Михаил получил серьезную травму головы. Через два месяца он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Справка «КП»
Михаил Скуридин с 2004 года обозреватель газеты «Магнитогорский металл». Публиковался в издании «Магнитогорский рабочий», работал корреспондентом газеты «Русский дом» и обозревателем управления информации и общественных связей ММК.
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