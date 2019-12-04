Бойкот таксистов в Челябинске еще может состояться

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-04T11:56:04+03:00

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Накануне по городу прошла информация, что таксисты Челябинска собрались устроить забастовку и ней выходить на линию в часы пик. Причиной для объявления акции протеста стало снижение цен на поездки, а вместе с ними и заработков самих водителей. Однако, как сообщает телеграм-канал «Челябушка», несмотря на недовольства, вчера водители все же вышли на работу.

— Однако фактически для бойкота еще есть время — до 6 декабря включительно, в часы пик, уточняют авторы «Челябушки» и тут же задаются вопросами. — И как он должен выглядеть в глазах обывателя? Скопление машин с наклейками агрегаторов в каком-то одном месте и отсутствие свободных таксистов при заказе в приложениях? Добьются ли они этим чего-нибудь?

Тем не менее, по словам некоторых жителей Челябинска, вечером 3 декабря возникали сложности с вызовом такси через приложения известных агрегаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU