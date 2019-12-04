2019-12-04T12:09:41+03:00
Происшествия

На заводе в Челябинске погиб рабочий

На предприятии работает следственный комитет
Ирина Фадюшина
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Погибший занимался ремонтом оборудованияПогибший занимался ремонтом оборудованияФото: Олег ЗОЛОТО
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На электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК), принадлежащем челябинским олигархам Александру Аристову и Юрию Антипову, погиб 49-летний сотрудник.

— Проводится проверка по факту смерти рабочего на одном из предприятий 3 декабря, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

При каких обстоятельствах мужчина получил смертельную травму, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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