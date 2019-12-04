Алексей Текслер рассказал о плюсах Южного Урала на международном энергофоруме

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-04T12:39:32+03:00

Глава региона заявил, что цифровые решения в энергетике не должны приводить к росту тарифов

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Губернатор Алексей Текслер принял участие в Международном форуме «Электрические сети», который проходит в Москве. Глава региона выступил с докладом на пленарном заседании.

В своем выступлении губернатор заявил о конкурентных преимуществах региона и задачах перспективы:

— мы граничим с государством Казахстан;

— у нас развита транспортная инфраструктура, промышленность;

— нужно развивать научно-образовательный компонент. Вопросы цифровизации сопряжены с технологическими партнерами, такими как Ростех, если речь идет о цифровой трансформации в машиностроении, металлургии.

— вместе с Россетями нужно создать интерактивную карту. С ее помощью каждый оценит преимущества региона и возможности подключения к сетям;

— Все, что мы делаем совместно с Россетями, с сетевыми компаниями с точки зрения инвестпрограмм, включает элементы цифровой трансформации. Решения, представленные на выставке, уже внедряются в Челябинской области. В технологическом присоединении потенциал использования умных цифровых решений колоссален. Можно оказывать безграничное количество сервисов, и Россети этим уже занимаются. В Челябинской области появилось больше десятка зарядных станций для электроавтомобилей, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что цифровые решения в энергетике не должны приводить к росту тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU