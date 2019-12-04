Пацанам, что растут без отцов, нашли занятие в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-04T12:57:52+03:00

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В Челябинске по воскресеньям мамы ведут мальчишек за руку в домашнюю мастерскую. Там мужчины-волонтеры проводят с ребятами что-то вроде факультативного урока труда. И все это бесплатно для парней, которые растут без отцов. Проект «Отцы и дети» придумали четыре челябинца.

Как им пришла идея, сайту Hornews.ru рассказал куратор проекта Григорий Беляев:

— Мы озадачились, что воспитанию мужчин в обществе не уделяется никакого внимания. Без мужского опыта, воспитываясь матерями-одиночками, парни не знают, как забить гвоздь, закрепить полку, починить табуретку. А в пространстве вместе с наставниками они смогут мастерить и проводить время вместе в хорошей компании.

Нечто подобное Григорий подсмотрел в Интернете: там любитель организовал курсы у себя в гараже. Кинул клич в соцсети. Отозвался Дмитрий — владелец небольшой столярной мастерской. Предложил свою площадку. Затем к ним присоединились Виктор Данилов, Антон Малахов и другие парни, изъявившие желание стать наставниками. Так и набралась команда.

Сначала откликнулись семь детей. На мастер-классе наставники учили ребят выпиливать кухонные деревянные лопатки. Кстати, папам, если есть такие у мальчишек, ходить на занятия не возбраняется. Хоть учеба детей бесплатна, однако деньги для организации все же нужны. Благотворительные средства пожертвовали сами участники мастер-классов. На эти деньги в последствии купили шуруповерты, набор отверток, пилы, наждачку и другие инструменты.

Столярные курсы так стали популярны, что образовалась очередь из желающих. И организаторы для оравы из 30 детей организаторы сейчас ищут наставников, готовых помочь в проведении мастер-классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU