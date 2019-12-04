2019-12-04T14:04:54+03:00
Происшествия

На жителя Магнитогорска, который протаранил машины полиции, завели уголовное дело

Ему грозит до десяти лет колонии за травму сотрудника
Андрей АБРАМОВ
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Водитель оказался злостным нарушителем. Фото: vk.com/Кирилл АфонинВодитель оказался злостным нарушителем. Фото: vk.com/Кирилл Афонин
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Глубокой ночью 30 ноября в Магнитогорске развернулась ожесточенная погоня полицейских за лихачем. Тот проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и пытался скрыться от преследования. Во время погони на обочине дороги он снес сотрудника Госавтоинспекции и протаранил служебные авто. Только после этого «Нива» остановилась.

Оказалось, что водитель был пьян. За насилие в отношении представителя власти на него завели уголовное дело. По статье ему грозит до 10 лет колонии. Расследованием занимается Следственный комитет.

Кроме того, на лихача завели несколько административных дел по линии ГИБДД: езда в пьяном виде и попытка скрыться от сотрудников.

Погоня за пьяным водителем в Магнитогорске.Видео: Кирилл Афонин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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