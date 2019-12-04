Как вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-04T14:27:09+03:00

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Условия акции таковы, что клиент в течение трех месяцев будет получать комиссию за совершение операций через счет компании в виде бонусов. Они будут равнозначны брокерской комиссии за совершение сделок на фондовом рынке и поступят на банковскую карту Банка. Срок зачислений — не позднее 25 числа каждого месяца.

Чтобы стать участником, нужно до 31 декабря 2019 года открыть брокерский счет в компании, пополнить его на 100 000 рублей и больше, оформить банковскую карту Банка и с ее помощью осуществлять транзакции. Можно сделать выбор из четырех карт: бесплатная карта, премиальная карта «Брокер PRO», карт для путешественников «MORE» и «MORE Prime», а также из пакетов услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный».

Директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная отметила, что каждая карта автоматически подключена к бонусной программе, каждый бонус, равный одному рублю, можно конвертировать в деньги и мгновенно зачислить на карту в мобильном приложении Банка. Подробности акции на сайте компании.

ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU