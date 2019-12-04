В садике Магнитогорска открылась группа для грудничков

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-04T14:52:52+03:00

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Любить, обнимать, брать на ручки, песенки петь, оберегать от острых углов — миссия воспитателя в самой маленькой группе детского садика в Магнитогорске куда сложнее, чем воспитание малявок постарше: уход за новорожденным занимает массу времени. А теперь в детсады можно отдавать с двух месяцев — это позволяет национальный проект «Демография».

Самому маленькому воспитаннику группы шесть месяцев. Глаз да глаз нужен за годовалыми двойняшками. Они научились ходить и топают, не разбирая дороги. Еще одна воспитанница — 11-месячная девочка.

Как сообщает Верстов.инфо, в магнитогорском «маленьком саду» распределены и оставшиеся шесть мест: дети проходят медкомиссию. Среди новеньких будет тройня непосед: маме трудно управляться с ними, а глава семьи постоянно на работе. Говорят, чем раньше отдаешь в сад дите, тем легче оно социализируется.

Интерьер детской группы особенный — стульчики для кормления, манежи, развивающие коврики, кроватки, люльки и коляски.

Режим дня у всех разный. Грудничок днем спит чаще, чем подросшие двойняшки. Пока один воспитатель в группе стережет сон младенчика, другой гуляет с двойней.

Кстати, в Москве группы для детей с двух месяцев открылись еще в 2003 году. А в Челябинске открыты круглосуточные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU