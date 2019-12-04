На дорогах в Челябинске установили камеры-невидимки

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-04T16:28:09+03:00

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Челябинским водителям больше не поможет атинрадар, который предупреждает о камерах. В городе установили новые системы фиксации нарушений, которые не излучают электромагнитных сигналов. Кроме того, «большой брат» теперь может отличить грузовик от легковушки и выписать штраф большегрузам, которые заехали куда не надо.

Помимо превышения скорости и проезда на красный, камеры распознают нарушение рядности, заезд за стоп-линию и другие сходные типы нарушений.

На сегодняшний день новые камеры появились на 34 стационарных постах наблюдения. Еще 20 камер появились в неожиданных местах, где их раньше не было. Системы начнут выписывать штрафы перед Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU