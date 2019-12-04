2019-12-04T19:10:32+03:00
Спорт

В Челябинске планируют провести чемпионат Европы по боксу

Но этому может помешать антидопинговое агентство
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Боксерские поединки в Челябинске проходят на высоком уровнеБоксерские поединки в Челябинске проходят на высоком уровнеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске планируют провести чемпионат Европы по боксу-2021. Федерация бокса намерена предпринять все возможные меры, несмотря на рекомендации WADA.

— Думаю, эта ситуация не отразится на нашей заявке (проведения чемпионата Европы в Челябинске). Также мы хотим подать заявку на проведение Кубка мира в 2020 году, — рассказал РИА Новости генеральный секретарь федерации Умар Кремлев. — Пока нет никакого решения, а подобными высказываниями (со стороны WADA) создают проблему не для России, а для всего мирового спорта. А Россия играет огромную роль в мировом спорте, и говорить об организации турниров на территории нашей страны даже не нужно — всегда все на самом высшем уровне.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных турниров в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить нашу сборную возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

Отметим, что в Челябинске ежегодно проходят боксерские поединки. Одним из самых зрелищных стал бой Сергея Ковалева с британцем Энтони Ярдом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 потрясающих фото поединка Сергея Ковалева против Энтони Ярда в Челябинске

В какой-то момент Крашер почти упал, но реваншировал и отправил британца в нокаут (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 миллиарда рублей
Урбанисты предложили благоустроить территорию возле правительства Челябинской области
В Челябинске ищут мусорщиков для работы с «наноурнами»
На дорогах в Челябинске установили камеры-невидимки
Южному Уралу на развитие дали миллиард
Начислили лишнее: в Челябинской области бывший военный пригрозил взорвать коммунальщиков
В Челябинской области будут судить похитителей молодой пары
Школьник из Челябинска надругался над подругой
В садике Магнитогорска открылась группа для грудничков
Челябинец поспорил, что попадет на шоу на Первом канале
Как вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
На жителя Магнитогорска, который протаранил машины полиции, завели уголовное дело
Стало известно, как погиб рабочий на заводе в Челябинске
Пацанам, что растут без отцов, нашли занятие в Челябинске
Алексей Текслер рассказал о плюсах Южного Урала на международном энергофоруме
Волонтерство в челябинских школах: миф или реальность
В Челябинской области промышленникам предлагают льготный многомиллионный займ
На заводе в Челябинске погиб рабочий
Бойкот таксистов в Челябинске еще может состояться
Николай Дроздов поздравил челябинцев с премией за экопроект
В Челябинске врачи спасли девочку с редким врожденным диагнозом
Эколог о челябинских заводах: не позволим выключить рубильник
«Верните документы!»: в Челябинске разыскивают грабителей, обчистивших машины в Чурилово
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на коммерческие автомобили Fiat