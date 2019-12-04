СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-04T19:10:32+03:00

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В Челябинске планируют провести чемпионат Европы по боксу-2021. Федерация бокса намерена предпринять все возможные меры, несмотря на рекомендации WADA.

— Думаю, эта ситуация не отразится на нашей заявке (проведения чемпионата Европы в Челябинске). Также мы хотим подать заявку на проведение Кубка мира в 2020 году, — рассказал РИА Новости генеральный секретарь федерации Умар Кремлев. — Пока нет никакого решения, а подобными высказываниями (со стороны WADA) создают проблему не для России, а для всего мирового спорта. А Россия играет огромную роль в мировом спорте, и говорить об организации турниров на территории нашей страны даже не нужно — всегда все на самом высшем уровне.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных турниров в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить нашу сборную возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

Отметим, что в Челябинске ежегодно проходят боксерские поединки. Одним из самых зрелищных стал бой Сергея Ковалева с британцем Энтони Ярдом.

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ИСТОЧНИК KP.RU