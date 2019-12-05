Странный челябинский монумент выпучил глаза

СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-05T04:46:45+03:00

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Венер — самая неоднозначная скульптура Челябинска — приобрел новый вид. Неизвестные приклеили ему глаза. Теперь не только прохожие изумленно пялятся на железного человека, но и он на них.

Кстати, это не первый апргейд монумента. В сентябре кто-то поместил между ног Венера желтый продолговатый предмет, похожий на банан. Его быстро убрали. Но горожане успели посмеяться. Как и в этот раз.

— А так — с выпученными глазами — даже интересней! — прокомментировала подписчица паблика «Нетипичный Челябинск» Наталья Архипова.

— Вся архитектура Челябинска — в одном фото, — отметила Елена Иванова.

— Уберите уже его! Народ же реально потешается, — высказалась Светлана Мишина.

СПРАВКА «КП»

Арт-объект «Венер» создал архитектор из Финляндии Рафаэль Сайфуллин. Произведение символизирует город труда. Это собирательный образ рабочего человека. Этим объясняется железный торс, винтики и болтики.

Но челябинцы придумали скульптуре собственное объяснение. В соцсетях горожане пишут, что безрукий «Венер» символизирует челябинских архитекторов. Ведь и стоит он рядом с Управлением архитектуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU