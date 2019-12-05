Завершены поиски исчезнувшего в Челябинске 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-05T09:54:43+03:00

Это его второй побег за год

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В Челябинске окончили поиски пятиклассника Максима, который пропал 3 декабря. Он просто ушел в школу утром, а домой не вернулся. Никаких вестей о нем не было и родители пошли в полицию. Живет семья в Ленинском районе на Барбюса.

— Ребенок найден, жив, — сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-спас».

Где он пропадал, поисковики не уточнили.

— Дабы не дать почву для дальнейшей травли пропавших после нахождения.

Известно, что минувшей весной Максим уже сбегал из дома после конфликта с близкими. Тогда его также оперативно отыскали. По информации КП-Челябинск, в прошлый раз он бродяжничал по улицам и даже заночевал в подсобке.

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ИСТОЧНИК KP.RU