Завершены поиски исчезнувшего в Челябинске 11-летнего школьника
В Челябинске окончили поиски пятиклассника Максима, который пропал 3 декабря. Он просто ушел в школу утром, а домой не вернулся. Никаких вестей о нем не было и родители пошли в полицию. Живет семья в Ленинском районе на Барбюса.
— Ребенок найден, жив, — сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-спас».
Где он пропадал, поисковики не уточнили.
— Дабы не дать почву для дальнейшей травли пропавших после нахождения.
Известно, что минувшей весной Максим уже сбегал из дома после конфликта с близкими. Тогда его также оперативно отыскали. По информации КП-Челябинск, в прошлый раз он бродяжничал по улицам и даже заночевал в подсобке.
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ИСТОЧНИК KP.RU