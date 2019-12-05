Мэрия Челябинска ищет подрядчиков на очистку крупнейших городских магистралей
В Челябинске объявлен аукцион для желающих заниматься уборкой основных городских магистралей. Начальная цена контракта составляет более трех миллиардов рублей. Речь идет об оплате работ за 2020-2022 годы.
Как сказано на сайте госзакупок, подрядчику предстоит зимой и летом убирать несколько десятков улиц, проводить мелкий ремонт, восстанавливать стертую разметку, ремонтировать и красить ограждения.
Ранее все дороги в Челябинске обслуживала магнитогорская фирма «Южуралмост». Однако со следующего года администрация разбивает работы на несколько лотов. Этот связан с уборкой крупнейших дорог. Аукционы на обслуживание второстепенных дорог и тротуаров объявлены отдельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU