2019-12-05T09:51:03+03:00
Общество

Мэрия Челябинска ищет подрядчиков на очистку крупнейших городских магистралей

На дороги выделят больше трех миллиардов рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Чистить дороги будет новый подрядчик.Чистить дороги будет новый подрядчик.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинске объявлен аукцион для желающих заниматься уборкой основных городских магистралей. Начальная цена контракта составляет более трех миллиардов рублей. Речь идет об оплате работ за 2020-2022 годы.

Как сказано на сайте госзакупок, подрядчику предстоит зимой и летом убирать несколько десятков улиц, проводить мелкий ремонт, восстанавливать стертую разметку, ремонтировать и красить ограждения.

Ранее все дороги в Челябинске обслуживала магнитогорская фирма «Южуралмост». Однако со следующего года администрация разбивает работы на несколько лотов. Этот связан с уборкой крупнейших дорог. Аукционы на обслуживание второстепенных дорог и тротуаров объявлены отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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