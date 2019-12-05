2019-12-05T15:54:03+03:00
Общество

Под ногами валяются сотни долларов: как в Челябинской области зарабатывают на камнях

Предприимчивые искатели постоянно ходят на грани закона
Андрей АБРАМОВ
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По земле в Челябинской области раскиданы драгоценные камни.По земле в Челябинской области раскиданы драгоценные камни.Фото: Из личного архива героя публикации
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В Челябинской области процветает промысел хитников. Это авантюристы, которые выискивают драгоценные камни в полях. Иногда устраивают раскопки, однако, делать это запрещает закон — все недра принадлежат государству. Однако это не останавливает хитников. Ведь за один грамм изумруда на черном рынке можно заработать до 300$. Найти такой камень, конечно, большая удача. Однако всегда можно взять количеством — найти менее драгоценные камни в большом количестве и сбыть их.

Многих хитников в Челябинске можно встретить на выставках камня. Таковые периодически проводятся в Союзе художников и музее искусств. На таких мероприятиях можно познакомиться с нужными людьми, которые помогут реализовать найденные каменья. При этом местами поисков с любопытствующим не поделятся — ведь это все часть прибыльного бизнеса.

Очень часто этим авантюристам приходится проникать в заброшенные рудники и нелегальными способами добывать отчеты геологических экспедиций, которые находятся под грифом секретности.

5 неизвестных фактов о хитниках из Челябинской области — читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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