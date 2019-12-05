В Челябинске наградят автора лучшего проекта благоустройства городской свалки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-05T12:44:06+03:00

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В Челябинске в пятницу, 6 декабря, пройдет Первый региональный слет экологов-волонтеров региона. Организатор события — министерство экологии региона, сообщает ведомство. На торжественную церемонию приглашены любители и защитники природы — 450 человек возрастом от семи до 70 лет.

На слете наградят победителя открытого конкурса идей на лучший проект по благоустройству территории Челябинской городской свалки после ее рекультивации, отметят самых активных эковолонтеров. Самых маленьких торжественно посвятят в эколята.

— Мы говорим «спасибо» всем жителям Южного Урала, которые безвозмездно работают для сохранения природы нашего региона. Это люди, которые рискуют жизнью, защищая наши леса от браконьеров, помогают в уборке и обустройстве территорий, высаживают цветы и деревья, организовывают значимые экологические проекты, — сказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Благодаря таким неравнодушным, подчеркнул министр, сохраняется природа, а Челябинская область становится чище и зеленее.

Кстати, проект рекультивации закрытой челябинской свалки имеет положительное заключение экспертной комиссии.

Как пояснили в минэкологии региона, рекультивация улучшит экологическую обстановку в городе, ведь мусорный курган давал от 15 до 30% объема вредных выбросов в воздух города. К 2022 году 40-метровая возвышенность превратиться в холм.

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ИСТОЧНИК KP.RU