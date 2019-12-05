Полицейские отыскали похитителя красивой собаки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-05T14:10:42+03:00

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Житель поселка Варламово в Чебаркуле написал заявление в полицию о пропаже его овчарки Лады. Питомец жил во дворе частного дома, был не на привязи. Ведь за четыре года сука ни разу не убегала.

Несколько дней чебаркулец сам искал собаку — обошел все улицы поселка, объездил близлежащие трассы. Но все оказалось тщетно. Тогда пошел за помощью в полицию.

— Пропавшая собака, уже изрядно исхудавшая, обнаружена в сарае на одном из подворий. Установлено, Ладу похитил ранее судимый 39-летний местный житель. Он спрятал собаку у своих родственников, где ее держали на цепи. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а найденную овчарку вернули счастливому хозяину, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Полит74».

На похитителя завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU