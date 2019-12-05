В Челябинске и Магнитогорске пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-05T12:55:46+03:00

Лучшие профи Южного Урала защитят честь региона в финале национального чемпионата в Новокузнецке в июле 2020 г. Фото: pravmin74.ru

Конкурсная программа областного состязания расширила границы. В том числе, в компетенциях для профи «серебряного возраста»

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52 компетенции для основной категории, 20 компетенций для юниоров и 13 компетенций для категории «Навыки мудрых» — такая обширная программа регионального чемпионата WorldSkills Russia.

646 конкурсантов разных возрастов встретятся на площадках чемпионата. Состязания продлятся три дня.

Победители и призеры Регионального чемпионата войдут в расширенный состав сборной региона. Весной, лучшие представители по результатам дополнительных отборов защитят честь Челябинской области на отборочных соревнованиях. Лучшие выйдут в финал национального чемпионата. Он пройдет в июле 2020 г в Новокузнецке.

Кстати, движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

За 50-летнюю историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU