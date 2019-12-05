Новая школа и поликлиника: Алексей Текслер и Виталий Мутко договорились о стройках в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-05T14:59:41+03:00

Виталий Мутко и Алексей Текслер: новая школа и поликлиника в Челябинске будут. Фото: соцсети.

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В четверг, 5 декабря, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко провел совещание с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Губернатор доложил о работе по федеральному проекта «Жилье». В частности, о строительстве новых домов в уходящем году и о планах на 2020-21 гг.

Обсудили вице-премьер и губернатор выделение средств в рамках национального проекта «Жилье». Напомним, что средства выделяются на социальные объекты для стимулирования строительства жилья в рамках комплексной застройки территории.

Например, для возведения школы на 1100 мест в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд».

Кроме того, обсудили строительство поликлиники на Северо-Западе мощностью 1800 посещений в смену.

— Строительство поликлиники и школы на северо-западе Челябинска необходимо: это запрос населения, мне часто об этом говорили и на личных встречах и пишут в социальные сети. Эта часть города развивается, ведется активная жилая застройка и новые социальные объекты здесь нужны, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU