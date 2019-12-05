Новая школа и поликлиника: Алексей Текслер и Виталий Мутко договорились о стройках в Челябинске
В четверг, 5 декабря, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко провел совещание с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Губернатор доложил о работе по федеральному проекта «Жилье». В частности, о строительстве новых домов в уходящем году и о планах на 2020-21 гг.
Обсудили вице-премьер и губернатор выделение средств в рамках национального проекта «Жилье». Напомним, что средства выделяются на социальные объекты для стимулирования строительства жилья в рамках комплексной застройки территории.
Например, для возведения школы на 1100 мест в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд».
Кроме того, обсудили строительство поликлиники на Северо-Западе мощностью 1800 посещений в смену.
— Строительство поликлиники и школы на северо-западе Челябинска необходимо: это запрос населения, мне часто об этом говорили и на личных встречах и пишут в социальные сети. Эта часть города развивается, ведется активная жилая застройка и новые социальные объекты здесь нужны, — сказал Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU