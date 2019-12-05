2019-12-05T15:22:19+03:00
Общество

В Сатке открывается модельная библиотека

Деньги на модернизацию поступили по национальному проекту «Культура»
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Библиотека сегодня - это место притяжения креативной молодежи. Фото: pravmin74.ruБиблиотека сегодня - это место притяжения креативной молодежи. Фото: pravmin74.ru
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Цена вопроса переустройства — более 880 тыс. рублей. Залы Центральной библиотеки теперь просторные и светлые. Закуплена новая мебель. Пространство библиотекиь поделено на функциональные зоны. У горожан спросили, каким им видится книгохранилище. И теперь в библиотеке есть места для индивидуальной работы, площадки для проведения праздников, пространство для творчества, зоны для чтения и рабочие места с компьютерами.

Теперь читателям доступны общероссийские библиотечные электронные ресурсы — Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека. Учтя пожелания читателей, для библиотечных полок купили художественную литературу для взрослых и детей, книги по семейной психологии и воспитанию, издания по медицине и здоровому образу жизни.

— Мы — место притяжения креативной молодежи города. На нашей базе молодые реализует образовательные проекты, — говорит директор Центральной библиотеки Сатки Анна Калашникова. — Благодаря участию в национальном проекте «Культура», наша библиотека станет центром интеллектуального досуга жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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