Челябинцам разъяснят, откуда у них долги за электричество

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-05T15:58:34+03:00

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Жители Челябинской области получили квитанции с долгами от компании, которая уже не поставляет электроэнергию. В платежках от ОАО «МРСК Урала» — информация о просроченных платежах за энергию (период с 1 июля 2018г по 30 июня 2019 г). Южноуральцы не понимают, откуда вдруг взялись долги перед компанией?

Чтобы справиться с потоком вопросов, в «МРСК Урала» увеличили количество сотрудников для приема потребителей.

Энергетики сообщают, что обработали уже 1,2 тыс жалоб. И только в 4% случаев провели перерасчет. Остальные начисления оказались верны.

Почему выплыли долги? Во-первых, многие не оплатили в срок итоговую квитанцию. В ней был указан долг за июнь 2019 г — последний период «МРСК Урала» как гарантирующего поставщика электроэнергии.

Во-вторых, многие запутались из-за чехарды сменяющих друг друга компаний. По ошибке они заплатили предыдущему поставщику — ПАО «Челябэнергосбыт», тогда как деньги за энергию уже надо было перечислять «МРСК Урала».

В «МРСК Урала» обещают не начислять пеню, если потребители погасят долги до 31 декабря.

Уточнить информацию по задолженности можно по указанным в квитанции телефонам, единому бесплатному номеру 8 800 25 01 220, в интернет-приемной на сайте www.mrsk-ural.ru или в офисах по следующим адресам:

— Челябинск, Копейское шоссе, 40, тел. 8(351) 259-85-08

— Златоуст, пл. III Интернационала, 2, тел. (3513) 62-22-24

— Магнитогорск, ул. Московская , 7, каб.702, тел. (3519) 29-27-01

— Троицк, п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2а, каб. 100, тел. (3516) 35-33-16.

ИСТОЧНИК KP.RU