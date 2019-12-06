2019-12-06T07:00:56+03:00
Общество

Чиновники объяснили результаты ремонта у оперного театра

Все дело — в геометрии
Инна КУМЕЙКО
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На фото - новые плиты, уложенные вместо расколотых. Фото: личная страница Дмитрия Моргулеса.На фото - новые плиты, уложенные вместо расколотых. Фото: личная страница Дмитрия Моргулеса.
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Накануне в городе бахнул скандал. Горожан возмутили итоги ремонта в сквере на площади Ярославского у оперного театра. Там, напомним, восстанавливали гранитные цветники, облицовку ступеней и подпорную стенку.

Сначала решили использовать в ремонте новый материал – типовой, серый, из цемента. Горожане возмутились: гранитная облицовка «с историей» – это уже фирменный знак центра города. Менять благородный камень на эрзац, что быстро выкрошится – зачем?

Тогда решили укрепить существующие плиты. Но получилось коряво: цементный раствор вылез, стыки камней «глядят» в разные стороны. Будто подрядчику надоела эта возня, и он доделывал наспех. Халтура?

– Нет, не халтура. В целом, задача выполнена, - сказал корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев. – Каменные плиты не шлифованные, а тесаные, потому разной геометрии. Их невозможно состыковать идеально. Зато это аутентичный материал, с историей. В двух местах мы заменили расколотые плиты на новые – ну, так они и смотрятся новоделом. И 30 лет назад цемент выглядывал между плитами. Сейчас подрядчик старался попасть в тон с цветом затирки швов. Пройдет время, и затирка тоже «состарится», приобретет иной оттенок. Вы пройдите по Петербургу – там то же самое. Есть некоторые замечания к подрядчику – он их исправит.

Цена ремонта – 5,7 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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