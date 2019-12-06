Южноуральцы могут получить 10 000 бонусов СПАСИБО, подключив «Автоплатеж» от Сбербанка

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-06T10:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Для клиентов Сбербанка продолжается специальная акция с возможностью выиграть 10 000 бонусов СПАСИБО, которые используются в качестве скидки при покупках в интернете и

в магазинах-партнерах.

Для участия в акции нужно до 12 декабря впервые подключить бесплатный сервис «Автоплатеж» и до 31 декабря оплатить с его помощью услуги ЖКХ, интернет, ТВ или телефонии на любую сумму

Более 20 тысяч жителей Челябинской области стали участниками предновогодней акции Сбербанка, подключив автоматическую оплату услуг ЖКХ, интернет, ТВ или телефонии. Каждый из них получает возможность выиграть 10 000 бонусов СПАСИБО.

Акция продолжится до конца года. По ее условиям, подключить «Автоплатеж» нужно через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Подключение бесплатное и для этого необходимо только иметь карту Сбербанка, знать лицевой счет поставщика услуг и выбрать дату и сумму ежемесячного платежа.

Для подключения в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» нужно зайти в «Мои автоплатежи» (личное меню справа), далее — «Подключить новый». Также это можно сделать через смартфон в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: меню «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «Подключить». Еще один вариант — провести оплату нужной услуги ЖКХ и сразу подключить «Автоплатеж». Соответствующая кнопка появляется после оплаты.

Также обращаем внимание, что ранее эта услуга — минимум за месяц до старта акции, которая началась одиннадцатого ноября, — ни разу не должна быть оплачена автоматически. Полный перечень услуг ЖКХ, по которым доступен «Автоплатеж», и которые участвуют в акции: энергоснабжение, водоотведение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, обращение с твердыми отходами, фиксированная телефония, интернет и ТВ.

В акции могут принять участие южноуральцы и жители России в возрасте 18 лет и старше, имеющие банковскую карту Сбербанка и являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Подробнее о бонусной программе «Спасибо» и способах регистрации в ней можно узнать на сайте.

— Ежемесячно свыше 250 тысяч южноуральцев оплачивают ЖКХ с помощью «Автоплатежа». Для многих это стало хорошим решением вопроса обязательных платежей и экономией времени. При этом клиент все равно контролирует автоматические переводы, так как банк направляет смс-уведомления и можно внести изменения. Недавно Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ и выяснил, что уже 85% всех платежей проходят безналичным способом, в том числе с помощью «Автоплатежа, — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Победителями акции «10 000 бонусов Спасибо за «Автоплатеж» станут 178 участников, каждый из которых получит 10 000 бонусных баллов. Количество призов определено не случайно. Акция стартовала накануне Дня рождения Сбербанка — 12 ноября — когда банку исполнилось 178 лет.

Участник может претендовать на получение не более одного поощрения. Бонусы будут начислены победителям до 31 января 2020 года включительно. С полными условиями акции можно ознакомиться у сотрудников офисов банка, а также на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для Вас» или по телефонам контактного центра: номер 900, звонки бесплатные с мобильных на территории РФ или +7 495 500 55 50, для звонков из любой точки мира по тарифам оператора.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU