2019-12-06T11:13:11+03:00
Происшествия

В аэропорту Челябинска частный самолет совершил аварийную посадку

На нем летел крупный промышленник
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В аэропорту Челябинска самолет совершил аварийную посадку.В аэропорту Челябинска самолет совершил аварийную посадку.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Утром 6 декабря в аэропорту Челябинск совершил аварийную посадку частный самолет. Рейс приземлился в 10:30. Об этом КП-Челябинск сообщил сотрудник авиапредприятия, попросив не указывать его имени.

— Он заходил на посадку, и у судна возникли проблемы с передним шасси. Все службы аэропорта подняли по тревоге, однако пилот сумел его посадить самостоятельно. Все обошлось. Все живы. Техника цела. Везли какого-то крупного топ-менеджера челябинского предприятия. Обратно самолет должен был улететь в 11:00. Но из-за поломки он до сих пор здесь, — поделился собеседник издания.

Сергей Куклев, пресс-секретарь аэропорта Челябинска прокомментировал КП-Челябинск:

— Никакой аварийной ситуации не было. На профессиональном языке это называется «авиационное событие». Судно L-410, двухмоторный небольшой самолет. Летел из Екатеринбурга. Причина: не сработала сигнализация о выпуске передней стойки шасси. Стандартная ситуация — лампочка не загорелась. Наши службы отработали в штатном режиме, обеспечили безаварийную посадку.

Добавим, что самолет был рейсом из Екатеринбурга с запланированной посадкой в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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