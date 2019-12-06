Проект запуска в Челябинске электрички от вокзала до аэропорта одобрен на федеральном уровне
На встрече глава Челябинской области проекты по запуску аэроэкспресса до аэропорта Челябинска, скоростных поездов «Ласточка» — из областного центра до крупных городов региона. Обсудили тему развития общественного транспорта, актуальность создания базовой региональной авиакомпании.
Губернатор сообщил о завершении реконструкции аэропорта. Пассажиров принимает и отправляет новый терминал внутренних авиалиний. Чтобы пассажиропоток рос, нужна базовая региональная авиакомпания, требуется расширение сети межрегиональных маршрутов.
Региону нужна железнодорожная связь между вокзалом «Челябинск Главный» и аэропортом. Еще одна перспектива — курсирование скоростных «ласточек» до Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кургана. Появится комфортный мультимодальный маршрут, удобный для южноуральцев и гостей города. Из челябинского аэропорта смогут вылетать и жители Зауралься.
Алексей Текслер попросил заместителя председателя правительства РФ поддержать проект на федеральном уровне и оказать содействие в его реализации.
Максим Акимов инициативу губернатора одобрил. Для детальной проработки вопроса будет создана совместная c ОАО «РЖД» рабочая группа.
ИСТОЧНИК KP.RU