2019-12-06T13:12:35+03:00
Спорт

Зима пришла! Лыжная база приглашает челябинцев открыть новый сезон

Пункты проката начнут работать в выходные с 7 декабря
Алексей МИКУШИН
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Лыжные базы в Челябинске начали свою работу.Лыжные базы в Челябинске начали свою работу.Фото: Алексей ФОКИН
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Погода порадовала. С начала недели в Челябинске снега добавилось. Пусть и не сугробы, но вполне хватило, чтобы открыть лыжный сезон. Первой «ласточкой» стала муниципальная лыжная база МБУ «Спортивный город», что на ул. Лесопарковой, 2а. В эти выходные, с 7 декабря здесь открываются пункты проката лыжного инвентаря.

— Третий год подряд цены на прокат инвентаря у нас остаются неизменными. К услугам горожан более 1500 лыжных комплектов всех размеров. Есть лыжные трассы протяженностью три и пять километров. Есть гардероб, будет. Работает прокат тюбингов, сервисный центр для подготовки лыжного инвентаря. Приглашаем всех желающих, с семьями, детишками, — говорит директор «Спортивного города» Эркин Маматов.

Стоимость проката (на два часа, в рублях): лыжи полупластиковые — 120 руб. (детские — 60 руб.) , пластиковые — 160 руб. (детские — 80 руб.).Лыжная база работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Выдача инвентаря до 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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