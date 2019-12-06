2019-12-06T13:25:00+03:00
Общество

Зачем в Челябинске каждый день водители маршруток бросают работу и паркуются на улице Труда

И почему ответственные за перевозки не могут на них повлиять
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
В этом месте нет остановки для маршрутных такси.В этом месте нет остановки для маршрутных такси.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Изменить размер текста:

В редакцию КП-Челябинск обратился житель города Олег:

— Посмотрите из своего окна, видите: вдоль улицы Труда от Краеведческого музея до перекрестка с улицей Красной стоят ПАЗики. Это южане бросили маршрутки и пошли молиться в мечеть на ул. Елькина. Я их последнее время здесь постоянно наблюдаю около двух часов дня. Не менее двух десятков автобусов приезжает. Получается, они бросили свою работу, бросили людей, которым нужно ехать по делам и пошли молиться. Ну тогда не работайте на маршрутках, если такое дело!

Мы не успели снять вереницу маршруток, в объектив попали только семь машин. Остальные уехали... Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Мы не успели снять вереницу маршруток, в объектив попали только семь машин. Остальные уехали...Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Наш читатель просить донести информацию до властей города и наказать водителей, которые оставляют маршрут.

Мы обратились за комментарием в Управление транспорта Администрации города Челябинска. Нам подсказали номер специалист, который может дать ответ. Но у него отключен телефон.

Тогда мы обратились к бывшему водителю маршрутки, который объяснил, почему наказать за это почти невозможно:

— Во-первых, водители могут быть официально на обеде в это время. Во-вторых, это вообще могут быть нелегальные автобусы, которых у нас не меньше половины. И что вы им предъявите?

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что вас не устраивает в работе маршрутных такси города?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом
Маленькая плясунья из Челябинска выступила в танцевальном шоу
«Южуралмост» задолжал свыше миллиарда рублей
Челябинский ветврач Карен Даллакян просит купить ему билеты в Крым
Жители Челябинской области получат газ за 52,5 млн рублей
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
Проект «Бабушка особого назначения» позволяет пожилым освоить компьютер
Альфа-Банк расширяет бизнес в Магнитогорске
Что будет «со старыми кроватями» в парке Алое поле в Челябинске
Услуги красоты, зубы, глаза, эмбрионы и рак: журналисты в Челябинске узнали ТОП-5 популярных у иностранцев медуслуг
Зима пришла! Лыжная база приглашает челябинцев открыть новый сезон
Предприятие в Челябинске делало полуфабрикаты из просроченного мяса
Проект запуска в Челябинске электрички от вокзала до аэропорта одобрен на федеральном уровне
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
«ЧелАвиа» вернули долг, с которого заплатили долгожданную зарплату работникам предприятия