Зачем в Челябинске каждый день водители маршруток бросают работу и паркуются на улице Труда

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-06T13:25:00+03:00

В этом месте нет остановки для маршрутных такси. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

И почему ответственные за перевозки не могут на них повлиять

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В редакцию КП-Челябинск обратился житель города Олег:

— Посмотрите из своего окна, видите: вдоль улицы Труда от Краеведческого музея до перекрестка с улицей Красной стоят ПАЗики. Это южане бросили маршрутки и пошли молиться в мечеть на ул. Елькина. Я их последнее время здесь постоянно наблюдаю около двух часов дня. Не менее двух десятков автобусов приезжает. Получается, они бросили свою работу, бросили людей, которым нужно ехать по делам и пошли молиться. Ну тогда не работайте на маршрутках, если такое дело!

Мы не успели снять вереницу маршруток, в объектив попали только семь машин. Остальные уехали...Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Наш читатель просить донести информацию до властей города и наказать водителей, которые оставляют маршрут.

Мы обратились за комментарием в Управление транспорта Администрации города Челябинска. Нам подсказали номер специалист, который может дать ответ. Но у него отключен телефон.

Тогда мы обратились к бывшему водителю маршрутки, который объяснил, почему наказать за это почти невозможно:

— Во-первых, водители могут быть официально на обеде в это время. Во-вторых, это вообще могут быть нелегальные автобусы, которых у нас не меньше половины. И что вы им предъявите?

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ИСТОЧНИК KP.RU