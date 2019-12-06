Альфа-Банк расширяет бизнес в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-06T12:45:33+03:00

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Новый офис Альфа-Банка на проспекте Карла Маркса, 179 А в Магнитогорске стал четвертым в городе по обслуживанию физических и юридических лиц.

Здесь жители могут открыть счета и вклады, оформить кредиты, получить финансовую консультацию и подключить мобильное приложение. В отдельной зоне установлены три банкомата: круглосуточно можно вносить и снимать наличные, оплачивать мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.

К услугам компаний малого и среднего бизнеса открытие расчетного счета, оформление зарплатного проекта, кредиты на развитие бизнеса, услуги лизинга и различные нефинансовые сервисы: юридические консультации при открытии нового дела, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета.

— Открывая новые отделения, мы формируем оптимальную структуру сети, которая охватывает районы с наибольшей концентрацией торговых и офисных центров, — рассказала руководитель кредитно-кассового офиса «Магнитогорск-Приоритет» Ольга Блюзина. — Еще один офис — это логичное решение при растущих потребностях наших клиентов предоставлять более оперативно и качественно полный спектр банковских услуг.

Простая и понятная система навигации дает возможность легко ориентироваться в новом просторном помещении. Для удобства клиентов в офисе оборудована сенсорная панель, позволяющая получать необходимую информацию без участия сотрудника, предоставляется бесплатный wi-fi, установлена кофемашина. На прилегающей к офису территории оборудована вместительная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU