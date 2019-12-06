2019-12-06T13:36:20+03:00
Общество

Челябинский ветврач Карен Даллакян просит купить ему билеты в Крым

Зоощзащитник вновь летит в парк «Тайган» Олега Зубкова в составе Общественной палаты из Москвы
Ольга АНТОНОВА
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Парк львов в Крыму - уникальное место, где человек и животные живут в гармонии. Фото: Кристина Высоцкая.Парк львов в Крыму - уникальное место, где человек и животные живут в гармонии. Фото: Кристина Высоцкая.
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В Крыму, по решению Белогорского суда, крупнейший в Европе парк львов «Тайган» закрылся на 30 дней. Атака государственной машины на детище предпринимателя продолжается: в день у Олега до пяти судебных заседаний!

Под петицией с требованием оставить парки в покое подписались более 150 тысяч с человек.

— Прошла очередная проверка: было обращено особое внимание на 2 ветеринарных свидетельства, хотя их всего 308 штук, — цитириует «КП-Крым» Олега Зубкова.

Вина руководства «Тайгана» — в покупке 1,9 кг просроченной рыбы. Партия, как и диктуют правила, имела документы для реализации на корм животным.

Еще одна «вина» Зубкова — поставка 1,2 т говядины. При этом, мясо было снято с реализации, с соблюдением всех требований и отправлено хищникам — это европейская практика.

Все питомцы Зубкова здоровы. Что не так?

Челябинский зоозащитник и ветврач Карен Даллакян уже помогал Зубкову отбить нападки ветдепартамента Крыма: обвинения по этой части надуманны.

— Мне опять нужно в Крым. 7 и 8 декабря в Белогорске работают члены Общественной палаты из Москвы — шум скандала дошел до столицы. Меня попросили подключиться к работе как специалиста по ветчасти, — сообщил Карен Даллакян корреспонденту КП-Челябинск.

Зоозащитник просит неравнодушных купить ему билеты в Крым. Лететь придется через Москву. Цена вопроса — 20 тыс руб. У руководителя приюта для искалеченных диких животных каждая копейка на счету, но бросить друга в беде Карен не может.

Куда перечислить деньги на покупку билетов Карену Даллакяну?

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

или пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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