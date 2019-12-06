2019-12-06T13:50:03+03:00
Общество

«Южуралмост» задолжал свыше миллиарда рублей

Эти долги достались по наследству
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С компании «Южуралмост», у которой в конце декабря истекает контракт на обслуживание челябинских дорог, взыщут 1 миллиард 300 миллионов рублей по решению Арбитражного суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Задолженность чужая, ее составили начисленные НДС и пени за неисполнение обязательств «Южуралавтобаном», прежним подрядчиком-банкротом (предприятия были взаимосвязаны). Пренеприятнейшее наследство для «Южуралмоста», у которого и без того хватает претензий материального характера. Уходя — уходи, но налоги заплати, — рассуждают авторы «Челябушки».

По неофициальным данным, деньги, полученные «Южуралавтобаном» на строительство и ремонт дорог Челябинской области по госконтрактам, утекали за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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