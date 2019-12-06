2019-12-06T16:23:54+03:00
Общество

На Челябинск движутся снегопады

Погода на Южном Урале изменится уже в ночь на 7 декабря
Ольга АНТОНОВА
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Будьте внимательны на дороге! Фото: Архив "КП".Будьте внимательны на дороге! Фото: Архив "КП".
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Ночью и в утренние часы 7 декабря в Челябинской области ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 1 — 6 градусов, днем -2 +3 градуса.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

На федеральных трассах состояние дорожного полотна круглосуточно проверяют дежурные бригады подрядчиков, отвечающих за содержание федеральных автомобильных дорог в Челябинской области.

Дорожная спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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