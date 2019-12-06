На Челябинск движутся снегопады
Ночью и в утренние часы 7 декабря в Челябинской области ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 1 — 6 градусов, днем -2 +3 градуса.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.
На федеральных трассах состояние дорожного полотна круглосуточно проверяют дежурные бригады подрядчиков, отвечающих за содержание федеральных автомобильных дорог в Челябинской области.
Дорожная спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.
Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.
ИСТОЧНИК KP.RU