В Челябинской области меняется график движения электричек

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-07T07:56:06+03:00

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8 декабря на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения поездов на 2019-20 годы. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, в Челябинской области меняется расписание некоторых электричек. Изменения, подчеркивают железнодорожники, призваны улучшить качество обслуживания пассажиров.

Обслуживает пригородные направления в регионе АО «Свердловская пригородная компания».

— № 6041 Челябинск — Кисегач, отправление в 20.34 (на 6 минут раньше, чем до изменений), прибытие в 22.18;

— № 6056 Златоуст — Челябинск, отправление в 7.07 (на 11 минут раньше), прибытие в 10.12;

— № 6213 Шумиха — Челябинск, отправление в 16.51 (на 12 минут позже), прибытие в 19.27;

— № 6825 Челябинск — Еманжелинск, отправление в 20.24 (на 6 минут раньше), прибытие в 21.44;

— № 6902 Верхний Уфалей — Челябинск, отправление в 4.00 (на 8 минут раньше), прибытие в 7.22;

— № 6212 Челябинск — Каясан (по рабочим дням), отправление в 16.55 (на 5 минут позже), прибытие в Каясан в 18.19;

— № 6212 Челябинск — Шумиха (по выходным дням), прибытие в 19.28 (на 5 минут позже).

— № 6004 Полетаево — Челябинск, отправление в 07.38 (на 8 минут позже), прибытие в 8.15.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову о том ,что региону нужна железнодорожная связь между вокзалом «Челябинск Главный» и аэропортом.

Еще одна перспектива — курсирование скоростных «ласточек» до Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кургана. Появится комфортный мультимодальный маршрут, удобный для южноуральцев и гостей города.

Алексей Текслер попросил зампредседателя правительства РФ поддержать проект на федеральном уровне. Максим Акимов инициативу губернатора одобрил. Для детальной проработки вопроса будет создана совместная c РЖД рабочая группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU