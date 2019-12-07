2019-12-07T15:53:42+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер дал старт этапу Кубка мира по сноуборду

Представители 17 стран прибыли на соревнования на озеро Банное под Магнитогорском
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Алексей Текслер открыл этап Кубка мира по сноуборду. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области.Алексей Текслер открыл этап Кубка мира по сноуборду. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области.
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Крупный спортивный праздник принимает горнолыжный центр «Металлург — Магнитогорск». На открытие этапа Кубка мира прибыл губернатор Алексей Текслер.

— Мы развиваем зимние виды спорта: горнолыжный спорт, сноуборд. Мы и дальше будем это делать, более динамично. Будем приглашать спортсменов со всего мира. Будем развивать массовый и детский спорт.

На курортное озеро Банное прибыли спортсмены из 17 стран. Для них визит на этап Кубка мира в Челябинскую область — это еще и большая развлекательная программа. На ГЛЦ работает Русский дом: казачьи песни, русские частушки, пляски. Отведают атлеты замечательные блюда русской кухни.

«Лучшие сноубордисты мира соревнуются в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск»! Первый в сезоне этап Кубка мира FIS по сноуборду организован на высшем уровне. Довольны и спортсмены, и многочисленные зрители. Снова доказали, что умеем проводить топовые международные соревнования. Южный Урал всегда рад гостям!

Welcome to South Urals!», — написал на своих аккаунтах в соцсетях Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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