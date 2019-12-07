Подростки из Челябинской области проехали 100 километров в товарняке

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-07T16:18:09+03:00

Подростки из Миасса проехали в товарняке 100 километров. Фото: Архив "КП".

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Воспитанники миасского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пробрались тайком в вагон товарного поезда на челябинском вокзале.

Как сообщила инспектор отдела по делам несовершеннолетних Курганского линейного отдела МВД на транспорте Кристина Комар, парней 14 и 17 лет в Шумихе увидели сотрудники станции и вызвали транспортных полицейских.

К беглецам прибыли инспекторы ПДН. Старшего из путешественников стражи порядка оштрафовали на 100 руб по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде» Кодекса об административных правонарушениях.

Полицейские провели с подростками профилактическую беседу и передали всю информацию педагогам Центра, где они живут. Парни возвращены домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU