Стало известно, когда в Металлургическом районе Челябинска закончат ремонт моста

СЕГОДНЯ 07:36 2019-12-08T07:36:46+03:00

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Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков сообщил на встрече с работниками завода «Мечел-Кокс», когда откроют путепровод возле меткомбината. По словам чиновника, будет это лишь в следующем году. Ориентировочная дата запуска трамваев — 15 апреля.

Полностью ремонтные работы планируется заверить лишь в июне 2020 года. Кочетков не уточнил, разрешат ли проезд по путепроводу машин до этой даты.

Напомним, мост в Металлургическом районе в сторону аэропорта неожиданно закрыли в конце 2018 года. Оказалось, что он нуждается в срочной реконструкции. Дорога была популярна у водителей в связи с тем, что она ведет в аэропорт. Кроме того, по здешним рельсам ходил трамвай №19, которым пользуются заводчане. Сейчас их довозит временный автобус, который следует по улице Монтажников.

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ИСТОЧНИК KP.RU