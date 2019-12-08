В Челябинской области стало больше экскурсионных маршрутов
В Челябинске закончили принимать заявки на конкурс «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Такое же название носит приложение для смартфонов, куда включат маршруты. Пользователям программы предлагаются маршруты для путешествий по Челябинску и области. Разработчики решили расширить базу и предложили всем неравнодушным присылать свои варианты.
9 января все допущенные работы станут доступны для пользовательского голосования. Каждый желающий сможет поставить оценку понравившейся экскурсии в мобильном приложении. Об этом пишет издание Lentachel.ru.
«Нескучные путешествия по Южному Уралу» выпустили в 2018 году. В приложении 100 самых интересных туристических объектов и 17 экскурсионных маршрутов по области. Каждая экскурсия включает в себя историческую справку, географическое положение, информацию о том, как добраться до точки и что посмотреть, а также оценку маршрута.
Приложение пока доступно только для Android.
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ИСТОЧНИК KP.RU