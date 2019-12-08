В Челябинской области стало больше экскурсионных маршрутов

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-08T08:15:07+03:00

Пользоваться ими можно бесплатно через смартфон

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В Челябинске закончили принимать заявки на конкурс «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Такое же название носит приложение для смартфонов, куда включат маршруты. Пользователям программы предлагаются маршруты для путешествий по Челябинску и области. Разработчики решили расширить базу и предложили всем неравнодушным присылать свои варианты.

9 января все допущенные работы станут доступны для пользовательского голосования. Каждый желающий сможет поставить оценку понравившейся экскурсии в мобильном приложении. Об этом пишет издание Lentachel.ru.

«Нескучные путешествия по Южному Уралу» выпустили в 2018 году. В приложении 100 самых интересных туристических объектов и 17 экскурсионных маршрутов по области. Каждая экскурсия включает в себя историческую справку, географическое положение, информацию о том, как добраться до точки и что посмотреть, а также оценку маршрута.

Приложение пока доступно только для Android.

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ИСТОЧНИК KP.RU