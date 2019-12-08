Мэрия спрашивает у жителей Челябинска, какие места благоустроить в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-08T09:52:24+03:00

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В Челябинской области существует портал «Активный житель 74». На нем официальные органы спрашивают у южноуральцев мнение по тем или иным вопросам. Опросы проходят в формате теста. Проголосовать можно только имея аккаунт на портале госуслуг — дабы избежать накрутки. На портале появилось новое голосование. Спрашивают, какие места нужно благоустроить в Советском районе Челябинска.

Голосовать могут не только жители округа.

— В 2020 году продолжат благоустраивать общественные территорий в Челябинске. Администрации районов в настоящее время формируют перечень объектов для проведения работ в следующем году. Какие объекты на территории Советского района станут новыми точками притяжения, предстоит решить жителям, — сообщается на портале.

В списке для голосования пешеходная зона с установкой арт-объекта на улице Орджоникидзе, 34, новые скверы по улицам Свободы, 92А и Евтеева, 4, пространство на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная, а также объекты в поселках АМЗ, Локомотивный и Новосинеглазово.

Большинство голосующих отдали предпочтение первым двум вариантам. Голосование продлится до 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU