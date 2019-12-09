9-летняя звезда из Челябинска покорила жюри танцевального шоу
Южноуральцы с удовольствием обсуждают попадание земляков на федеральный канал. А когда речь идет о талантливых детях, это вызывает восторг зрителей.
Дочь тренера челябинской школы карате «Мастер» Марианна Краснопевцева — феномен. Ей всего 9 лет, но она уже прогремела на всю Россию. Сначала она выступила в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале. А теперь — в телевизионном шоу «Танцы».
Девочка попала в команду Мигеля и помогала пройти дальше его подопечному Тагиру из Уфы. Танцовщица с успехом воплотила образ, который придумала хореограф Катя Решетникова. Тагир выступил в роли Аладдина, а юная плясунья — в роли обезьянки Абу.
Членам жюри танец очень понравился. «Потрясающий номер», — сказала Юлия Ахмедова и вспомнила, что была на мюзикле «Аладдин» на Бродвее, но этот номер «круче». А Мигель назвал свою маленькую помощницу принцессой.
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ИСТОЧНИК KP.RU