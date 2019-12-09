Герой из Челябинска собирает деньги, чтобы попытаться спасти свою мать

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-09T10:34:19+03:00

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Военнослужащему из Чебаркуля Осману Мамутову, недавно спасшему мальчика из горящего авто на трассе М-5, требуется помощь. Его матери врачи поставили страшный диагноз — рак легких. Женщине необходимо дорогостоящее лечение за границей.

— Полгода назад в наш дом пришла беда. Нашей маме поставили диагноз «рак легких». Незамедлительно мы начали прилагать все усилия, чтобы, не теряя времени, начать лечение. Так как финансовое положение не позволяло иного, мы по рекомендациям начали лечение в Краснодаре. Там была сделана операция по удалению надключичного лимфатического узла, в котором были обнаружены метастазы. Дальше по решению врачей маму отправили в Калужскую область в Медицинский радиологический центр для прохождения курсов лучевой терапии. Там произвели дополнительное обследование, где были обнаружены еще ряд пораженных лимфоузлов, — написал на своей странице в соцсети парень.

Мать Османа пытались лечить в России. За полгода она перенесла несколько курсов химиотерапии, но лучше ей не стало.

— После шести курсов химиотерапии в России организм истощен. Надежда остается на помощь за границей. Попробуем пройти реабилитацию и дальнейшее лечение там. Надеемся на Вашу помощь и поддержку. Мы всегда старались помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации, но теперь сами в нее попали, — просит помочь южноуральцев Осман Мамутов.

Поступок Османа Мамутова стал известен южноуральцам, когда 27 октября на М-5 произошла страшная авария: столкнулись два авто. В одном из них находилась семья с двумя детьми. От удара иномарка перевернулась и загорелась. Свидетелем аварии стал Осман вместе со своей супругой. Военнослужащий бросился на помощь и вытащил из машины мальчика. Остальные члены семьи погибли. За героический поступок 23-летнего командира танкового взвода наградили.

Сбор средств он организовал на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU