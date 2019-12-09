2019-12-09T12:01:15+03:00
Общество

Зачем в Ленинском районе Челябинска спиливают деревья

«Комсомолка» дозвонилась до главы администрации
Ольга АНТОНОВА
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Вяз у магазина "Ручеек" признан подлежащим спилу. Фото: Василий Московец.Вяз у магазина "Ручеек" признан подлежащим спилу. Фото: Василий Московец.
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Фото ствола огромного вяза, обрубленного под пень, вызывает сложные эмоции. Росло себе дерево у магазина «Ручеек» в Ленинском районе Челябинска, и вот вместо него — культя. «Ненависть ко всему живому», — так написал автор фото, челябинец Василий Московец.

— Чем еще объяснить вырубку отличных, взрослых, здоровых, никому не мешающих деревьев на «Ручейке»? Это дерево помню с детства. Оно стояло, никому не мешая, исправно давая нам кислород. И все равно его начали пилить. Но не смогли спилить полностью, обрезали, как могли и... обрубок просто бросили. «Украсили» сквер, так сказать, — негодует Московец.

«Комсомолка» позвонила главе Ленинского района Александру Орлу.

— Есть в нашем районе дороги и тротуары, вдоль которых стоят сухие и аварийные деревья. Специалисты провели их оценку, определив, что 95% подлежащих вырубке — это сухостой, прочее — аварийные деревья. Например, в сквере Первостроителей, благоустройством которого мы занимаемся несколько лет, летом на пешеходную дорожку упал огромный аварийный вяз. Хорошо, никто не пострадал. На каждое вырубленное дерево есть заключение специалистов. В будущем году мы высадим в районе не менее тысячи деревьев-крупномеров, — сказал глава района.

Кстати, всего в Ленинском районе планируется срубить 366 деревьев: тополя, вязы, липы, клены, лиственницы.

Этот вяз рухнул летом в сквере Первостроителей. Хорошо, никто не пострадал. Фото: Александр Орел.

Этот вяз рухнул летом в сквере Первостроителей. Хорошо, никто не пострадал. Фото: Александр Орел.

В администрации района принимают заявки на спил аварийных и сухих деревьев.

Звонить нужно в отдел благоустройства по тел. (351) 256-23-05, 256-18-35.

Кстати, если дерево стоит во дворе, произрастает на дворовой территории, то удалять дерево должна управляющая компания, но только после того, как получит разрешение городского Управления экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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