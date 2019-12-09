В Челябинской области в аварии погибла пенсионерка
В пятницу, 6 декабря, на трассе Южноуральск-Магнитогорск в Плаcтовском районе случилось лобовое ДТП. 32-летний челябинец, водитель автомобиля Киа Сид, нарушил правила дорожного движения: неправильно выбрал скорость машины, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Уйти от столкновения с Мицубиси Оутландер нарушитель не смог. В аварии водитель КИА получил травмы, его увезли в больницу Южноуральска.
Из кроссовера Мицубиси врачи «скорой» с травмами увезли двух пассажирок 52 и 72 лет. В больнице пожилая женщина скончалась.
Сотрудники ГИБДД установили, что водителя автомобиля Киа пять раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU