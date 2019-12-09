Челябинская область улучшила положение в кредитном рейтинге АКРА

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-09T15:49:25+03:00

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Кредитный рейтинг региона, который присваивает российское рейтинговое агентство АКРА, вырос до уровня АА (RU).

Как сообщает региональный минфин, основной фактор улучшения позиций региона назван «стабильно растущий уровень ликвидности бюджета при минимальном уровне долговой нагрузки и консервативной долговой политике, а также устойчивые темпы роста экономики и положительные тенденции в социально-экономическом развитии».

Особенность Челябинской области — зависимость доходов бюджета от ситуации на рынке металлов. Чтобы сохранить стабильность, регион придерживается сдержанной долговой и бюджетной политики. Темпы роста расходов не превышают темпов роста собственных доходов. Бюджет самодостаточен: доля собственных доходов в нем — 85%.

Аналитики подчеркивают, что долг Челябинской области минимален, а его наращивание для финансирования дефицита в ближайшее время маловероятно благодаря наличию достаточного объема остатков на счетах.

— С экспертами АКРА мы находимся в постоянном контакте и заинтересованы в том, чтобы они строили свой анализ на достоверных и объективных сведениях о социально-экономическом состоянии региона, — говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Кстати, из 32 регионов, работающих с АКРА в сфере бюджетной политики, только у семи уровень кредитного рейтинга выше Челябинской области. Что неудивительно, ведь это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Московская область, ХМАО и ЯНАО, Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU