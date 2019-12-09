Чиновники ответили отказом сделать выходным 31 декабря в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-09T15:58:29+03:00

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31 декабря останется рабочим днем и будет сокращен на один час. Такое решение принято в правительстве области. Однако никто не запрещает работодателям подойти индивидуально к графику работы сотрудников в этот день. Нарушением трудового законодательства такая поблажка не будет.

Пресс-секретарь губернатора области Сергей Зюсь настаивает, что изменение в работе всей бюджетной сферы области сказалось бы негативно на организации и подготовке праздничных мероприятий:

— Перенести рабочий день с 31 декабря на выходной день 28 декабря в подведомственных организациях — это возможно. Только зачем? Возникает вопрос удобства для работников внебюджетной сферы, для кого 31-е останется рабочим днем. Например, детские сады и школы работать не будут, а учреждения здравоохранения будут работать по графику выходного дня. Насколько это правильно?

Кроме того, земляки при таком раскладе лишатся двух последних полноценных выходных месяца. А именно в эти дни, как правило, делаются основные приготовления к празднику.

— Наиболее разумным в этой ситуации видится лояльный подход работодателей и гибкий график работы 31 декабря, — сказал Зюсь.

Напомним, ранее Виталий Пашин, депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР в Челябинске, обратился с просьбой к губернатору области сделать для южноуральцев 31 декабря выходным днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU