2019-12-09T16:17:04+03:00
Общество

В Челябинске почтили память героев Отечества

У мемориала на Аллее Славы состоялось торжественное возложение венков и цветов
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На Аллее Славы возложили венки. Фото: pravmin74.ruНа Аллее Славы возложили венки. Фото: pravmin74.ru
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Памятная дата отмечается в России 9 декабря. История события уходит в 1769 год. Тогда императрицей Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия. Это — высшая военная награда. В день Георгия Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации 9 декабря 2007 года установлен ежегодный праздник — День Героев Отечества.

В Челябинской области звания Героя Советского Союза — были удостоены 266 человек. Из них семеро южноуральцев — дважды.

46 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 23 человека — Героями Российской Федерации, из них — 10 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных локальных военных конфликтов.

Так, война в Афганистане унесла более 15 тыс жизней наших соотечественников. Более 180 южноуральцев погибли на этой войне, защищая интересы нашего государства.

В декабре 1994 года вспыхнул вооруженный конфликт в Чечне и на сопредельных территориях. В боях погибло 375 южноуральцев.

Всего более 600 жителей Челябинской области погибло при исполнении интернационального долга за пределами Родины и при защите конституционного строя на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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