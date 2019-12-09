В Челябинске почтили память героев Отечества

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-09T16:17:04+03:00

У мемориала на Аллее Славы состоялось торжественное возложение венков и цветов

Изменить размер текста: A A

Памятная дата отмечается в России 9 декабря. История события уходит в 1769 год. Тогда императрицей Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия. Это — высшая военная награда. В день Георгия Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации 9 декабря 2007 года установлен ежегодный праздник — День Героев Отечества.

В Челябинской области звания Героя Советского Союза — были удостоены 266 человек. Из них семеро южноуральцев — дважды.

46 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 23 человека — Героями Российской Федерации, из них — 10 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных локальных военных конфликтов.

Так, война в Афганистане унесла более 15 тыс жизней наших соотечественников. Более 180 южноуральцев погибли на этой войне, защищая интересы нашего государства.

В декабре 1994 года вспыхнул вооруженный конфликт в Чечне и на сопредельных территориях. В боях погибло 375 южноуральцев.

Всего более 600 жителей Челябинской области погибло при исполнении интернационального долга за пределами Родины и при защите конституционного строя на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU